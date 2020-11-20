Определились четыре новичка элитного дивизиона Лиги наций УЕФА

По итогам заключительных поединков шестого тура Лиги В Лиги наций УЕФА стали известны имена победителей групп, передает .

Сборная Австрии только на 4-й компенсированной минуте забила мяч в ворота Норвегии тем самым, сыграв вничью 1:1, и обеспечила себе первое место квартета “1”. В активе австрийцев 13 очков против 10 у норвежцев.

Выигрыш Чехии над Словакией (2:0) также принес команде путевку в элитный дивизион. Чехи набрали 12 очков и обогнали Шотландию на два балла.

Венгрия справилась с Турцией (2:0) и сумела на финише гонки обогнать Россию, потерпевшей поражение 0:5 от Сербии. Венгры набрали 11 очков против 8 у россиян.

Также сборная Уэльса благодаря победе над главным конкурентом Финляндией (3:1) также получила пропуск в Лигу А.

Примечательно, что лучшим бомбардиром Лиги В стал норвежец Эрик Холланд — 6 голов.

Добавим также, понизились в классе в следующем сезоне в Лиге С выступать Северная Ирландия, Болгария, Турция и Словакия.

По материалам: УНН