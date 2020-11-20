Спорт

Колоссальные кадровые проблемы: стало известно, кто не поможет “Динамо” в игре с “Ингульцом”

Photo of Admin Admin Send an email 42 секунды ago
0 0 Менее минуты назад

Колоссальные кадровые проблемы: стало известно, кто не поможет "Динамо" в игре с "Ингульцом"

Официальный сайт киевского “Динамо” сообщил о количестве игроков, которые не смогут помочь клубу в ближайшем туре УПЛ, передает

Сказано, что на сегодня количество футболистов, которые не могут сыграть за “Динамо” в ближайшем матче, достигла 15-ти человек.

К травмированным Никите Бурде, Александру Тимчику, Владимиру Костевичу добавились Назарий Русин (операция на ключице) и Томаш Кендзера (травма голеностопа в матче сборной Польши).

Вследствие положительных тестов, а также необходимого восстановительного периода после перенесенного коронавируса для тех, чьи тесты показали отрицательный результат, не могут играть Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук, Жерсон Родригес, Александр Сирота, Миккель Дуелунд, Денис Попов, Руслан Нещерет, Богдан Леднев, Артем Шабанов, Александр Андриевский.

Добавим, что ближайший матч “Динамо” должно сыграть 21 ноября, против “Ингульца” в рамках 10-го тура УПЛ.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 42 секунды ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Photo of Захватчик в Тбилиси арестован: видео освобождения заложников

Захватчик в Тбилиси арестован: видео освобождения заложников

46 минут ago
Photo of У Зеленского заявили о возможном “новогоднем локдауне”

У Зеленского заявили о возможном “новогоднем локдауне”

1 час ago
Photo of МОЗ обновил список стран «красной» зоны

МОЗ обновил список стран «красной» зоны

1 час ago
Photo of «Желтое» предупреждение: на западе Украины ожидается гололедица на дорогах

«Желтое» предупреждение: на западе Украины ожидается гололедица на дорогах

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button