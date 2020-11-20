Колоссальные кадровые проблемы: стало известно, кто не поможет “Динамо” в игре с “Ингульцом”

Официальный сайт киевского “Динамо” сообщил о количестве игроков, которые не смогут помочь клубу в ближайшем туре УПЛ, передает

Сказано, что на сегодня количество футболистов, которые не могут сыграть за “Динамо” в ближайшем матче, достигла 15-ти человек.

К травмированным Никите Бурде, Александру Тимчику, Владимиру Костевичу добавились Назарий Русин (операция на ключице) и Томаш Кендзера (травма голеностопа в матче сборной Польши).

Вследствие положительных тестов, а также необходимого восстановительного периода после перенесенного коронавируса для тех, чьи тесты показали отрицательный результат, не могут играть Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук, Жерсон Родригес, Александр Сирота, Миккель Дуелунд, Денис Попов, Руслан Нещерет, Богдан Леднев, Артем Шабанов, Александр Андриевский.

Добавим, что ближайший матч “Динамо” должно сыграть 21 ноября, против “Ингульца” в рамках 10-го тура УПЛ.

По материалам: УНН