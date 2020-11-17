Спорт

Украинцы завоевали три золотые медали на Кубке Европы по скалолазанию

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Украинцы завоевали три золотые медали на Кубке Европы по скалолазанию

На молодежном Кубке Европы по скалолазанию в польском городе Тарнов, украинская молодежная сборная завоевала три “золотые” и пять серебряных медалей в скорости, передает со ссылкой на Спортивный комитет Украины.

“Золото” получили — София Гладкая, Денис Мозолевич и Артем Глушко, а “серебро” в своем активе имеют Оксана Бурова, Григорий Ильчишин, Дарья Ткачева, Никита Левый и Богдан Ботнарь.

Напомним, что украинский скалолаз завоевал “золото” турнира в Бразилии.

Как сообщал , несчастный случай стал причиной смерти 16-летней чемпионки мира по скалолазанию.

По материалам: УНН

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