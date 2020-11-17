Спорт

МБК “Николаев” усилился американским легионером с опытом выступлений за “Химик”

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МБК "Николаев" усилился американским легионером с опытом выступлений за "Химик"

МБК “Николаев” подписал контракт с разыгрывающим защитником из США Дерриком Колтером, сообщает со ссылкой на сайт клуба.

В сезоне 2017/18 Колтер выступал за “Химик”, с которым завоевал “бронзу” Суперлиги. Средние показатели в 37 матчах Суперлиги 16,0 очка + 5,0 передачи + 2,6 подбора (РЕ — 14,9).

Прошлый сезон защитник провел в швейцарском БК “Массаньо” с которым в 7-ми матчах набирал по 12,6 очка и по 5,1 передачи в среднем за поединок.

Примечательно, что после 8 сыгранных матчей МБК “Николаев” занимает предпоследнее место в Суперлиге.

По материалам: УНН

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