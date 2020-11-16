Маркевич о ночной “доставке” динамовцев из Германии: это был пиар, который того не стоит

Мирон Маркевич

В ночь с 14 на 15 ноября чартером на заказ Игоря Суркиса игроков сборной с “Динамо”, которые имели положительный тест на “ковид”, срочно доставляли в Киев, однако в этом не было никакой необходимости, ведь спецрейс УАФ с соблюдением всех медицинских проколов уже утром, 15 ноября, прибыл в столицу. Действия Суркиса в этой ситуации Мирон Маркевич называет “нелепым пиаром”, подчеркивая попытки президента киевского клуба таким образом просто привлечь к себе внимание, передает

“Ну, я правда, не понимаю того пиара и зачем было туда посылать самолеты… Команда должна была быть вместе, даже если они на поле из-за болезни не могли выйти – они должны быть вместе до конца, поддержать вне поля, смотря телевизор – это же поддержка была бы моральная. Я считаю, что команда должна была быть вместе до конца, даже путем изоляции больных. Просто Суркис имеет деньги, на которые устроил себе этот ничего не стоящий пиар”, – сказал Маркевич.

По словам функционера, Суркис таким образом, вероятно, всячески пытается напомнить о себе, потому что не может смириться, что он – уже “прошлое футбола”.

“Так есть. Но всему свое время, и он этого не может понять”, – добавил Маркевич.

Напомним, не дожидаясь спецрейса УАФ, ночью, 14 ноября, сайт “Динамо” сообщил, что своих игроков и одного менеджера они забирают иностранными авиалиниями неназванной компании.

Хотя в этом и не было никакого смысла – впоследствии рассказал старший менеджер национальной команды Алексей Таргонский.

“Вместе с Виктором Коваленко (который вылетел из Германии бортом, заказанным УАФ, утром, 15 ноября) должны были лететь и три динамовца – Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук и Вадим Комардин. Мы запланировали вылет на утро воскресенья, чтобы ребята спокойно посмотрели в своих гостиничных номерах матч “Германия – Украина”, а не ехали в аэропорт поздно ночью, как, собственно, и произошло. Необходимости экстренно эвакуировать динамовцев в субботу ночью не было никакой”, – объяснил Таргонский.

Экстренную эвакуацию игроков сборной из Германии также раскритиковал пресс-секретарь национальной сборной Александр Гливинский. Назвал ее “псевдооперацией”, цель которой могла заключаться только в том, чтобы дать Суркису возможность “показать свою значимость”, или дискредитировать людей, которые работают в сборной.

Также напомним, что удалось выяснить, каким бортом “динамовцев” доставляли в Киев. О соблюдении противоковидных ограничений там речи не было.

По материалам: УНН