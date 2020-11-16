Спорт

Двое украинцев вышли в 1/4 финала молодежного чемпионата Европы по боксу

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Двое украинцев вышли в 1/4 финала молодежного чемпионата Европы по боксу

На молодежном чемпионате Европы-2020 в Будве (Черногория) завершились первые соревновательные дни, сообщает со ссылкой на Федерацию бокса Украины.

В первый день на ринг вышел только один украинский спортсмен. В весовой категории до 69 кг одессит Юрий Захареев одержал уверенную победу над Вуко Мичич из Боснии и Герцеговины. Бой прошел при полном преимуществе украинца, который дважды — в первом и втором раундах — отправлял своего соперника в нокдаун. В итоге поединок завершился досрочной победой Захареева по решению судьи во второй трехминутке.

На следующий день в супертяжелой весовой категории (91 кг) украинец Василий Ткачук победил представителя Боснии и Герцеговины Алия Месича. Поединок был достаточно конкурентным. Во втором раунде украинцу удалось отправить соперника в нокдаун. Но победитель был определен по оценкам судей — сильнее оказался представитель “сине-желтой” сборной. Соперником Ткачука в четвертьфинале будет боксер из Литвы Ноюс Иванаускас.

Отметим, что в весовой категории 60 кг среди девушек украинка Кристина Картавцева уступила россиянке Владлене Безлаповий и прекратила дальнейшую борьбу.

По материалам: УНН

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