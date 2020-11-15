Сборную Норвегии не отпустили на матчи Лиги наций из-за опасности коронавируса

На заседании Норвежского управления здравоохранения было запрещено футбольной сборной Норвегии отправляться на выездные поединки Лиги наций УЕФА, передает со ссылкой на норвежскую Ассоциацию футбола.

Правительство не хочет подвергать игроков риску заражения COVID-19, несмотря на все меры безопасности.

Примечательно, что федерация футбола выступила против такого решения. Перед выездом на поединок с Румынией футболисты и персонал сборной Норвегии четыре раза сдали отрицательные тесты на коронавирус. Также команда имеет собственный автобус и летает на частном самолете, чтобы избежать лишних контактов с посторонними лицами.

Отметим, что 15 ноября норвежцы должны были сыграть в Бухаресте против Румынии, а на 18 ноября у них запланирован выезд на групп роты Австрии.

Также добавим, Норвегия ведет борьбу с Австрией за победу в группе 1 Лиги B. Победитель этого квартета поднимется в элитный дивизион. У обеих команд пока по 9 очков.

По материалам: УНН