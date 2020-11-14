Спорт

Сборная Бразилии по футболу продолжила победную серию в отборе на ЧМ-2022

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Сборная Бразилии по футболу продолжила победную серию в отборе на ЧМ-2022

Сборная Бразилии обыграла Венесуэлу со счетом 1:0 в матче третьего тура отбора к чемпионату мира 2022 года, передает

На 66 минуте Фирмино отличился единственным голом. Мяч после навеса в борьбе между тремя игроками добрался до Фирмино и нападающий “Ливерпуля” добился своего. Также Фирмино забил и на 54 минуте, но из-за VAR взятие ворот было отменено.

Примечательно, что эта победа позволила бразильцам обойти Аргентину в турнирной таблице американского отбора и занять первое место с 9-ю баллами. Венесуэла занимает 9-ю строчку, ни набрав ни одного очка за три поединка.

Добавим, что в 4-м туре, а именно 18 ноября, “селесао” будут гостить у сборной Уругвая.

По материалам: УНН

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