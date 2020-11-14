Наставник “Шахтера” получил одноматчевую дисквалификацию в Лиге чемпионов

Луиш Каштру

Главный тренер “Шахтера” Луиш Каштру получил одноматчевую дисквалификацию в рамках Лиги чемпионов УЕФА, сообщает со ссылкой сайт УЕФА.

Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрел дело в отношении поединка второго тура группового этапа Лиги чемпионов между “Шахтером” и “Интером” (0:0). Наставник “горняков” получил свое наказание за задержку начала поединков.

Первое нарушение было зафиксировано перед матчем 1/8 финала Лиги Европы против “Вольфсбурга” в августе. Тогда португалец был дисквалифицирован на один матч с испытательным сроком в один год.

Также португалец обязан выплатить 5 тыс. евро штрафа, а “Шахтер” – 15 тыс. евро.

Добавим также, Каштру пропустит ответный матч с “Боруссией” М.

По материалам: УНН