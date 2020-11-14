Игрок “Реала” назвал футболистов марионетками ФИФА и УЕФА

Полузащитник мадридского “Реала” и сборной Германии Тони Кроос резко отреагировал на желание УЕФА и ФИФА создать европейскую Премьер-лигу, сообщает со ссылкой на “Goal.com”.

“С появлением этих новых идей мне все больше кажется, что мы всего лишь марионетки ФИФА и УЕФА. Если бы существовал какой-то профсоюз игроков, мы бы не играли в Лиге наций или не проводили бы Суперкубок Испании в Саудовской Аравии. Эти соревнования создаются для того, чтобы высосать все силы из футболистов и заработать как можно больше денег. Когда некоторые вещи работают хорошо, лучше оставить все как есть”, — рассказал Кроос.

Заметим, в активе Крооса 9 матчей в этом сезоне за “Реал” и одна результативная передача. За сборную Германии полузащитник сыграл 100 матчей и забил 17 раз.

По материалам: УНН