Спорт

Игрок “Реала” назвал футболистов марионетками ФИФА и УЕФА

Photo of Admin Admin Send an email 43 секунды ago
0 0 Менее минуты назад

Игрок “Реала” назвал футболистов марионетками ФИФА и УЕФА

Полузащитник мадридского “Реала” и сборной Германии Тони Кроос резко отреагировал на желание УЕФА и ФИФА создать европейскую Премьер-лигу, сообщает со ссылкой на “Goal.com”.

“С появлением этих новых идей мне все больше кажется, что мы всего лишь марионетки ФИФА и УЕФА. Если бы существовал какой-то профсоюз игроков, мы бы не играли в Лиге наций или не проводили бы Суперкубок Испании в Саудовской Аравии. Эти соревнования создаются для того, чтобы высосать все силы из футболистов и заработать как можно больше денег. Когда некоторые вещи работают хорошо, лучше оставить все как есть”, — рассказал Кроос.

Заметим, в активе Крооса 9 матчей в этом сезоне за “Реал” и одна результативная передача. За сборную Германии полузащитник сыграл 100 матчей и забил 17 раз.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 43 секунды ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Photo of Закрытие межбанка: доллар и евро потеряли 4 копейки

Закрытие межбанка: доллар и евро потеряли 4 копейки

1 час ago
Photo of В Украине начал действовать карантин выходного дня

В Украине начал действовать карантин выходного дня

2 часа ago
Photo of Канада выделит 1,3 миллиарда на национальное покрытие скоростным интернетом

Канада выделит 1,3 миллиарда на национальное покрытие скоростным интернетом

2 часа ago
Photo of Степанов не будет совмещать должность министра с деятельностью депутата областного совета

Степанов не будет совмещать должность министра с деятельностью депутата областного совета

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button