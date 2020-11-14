Четыре футболиста сборной Украины сдали положительные тесты на COVID-19 перед игрой с немцами

ПЦР-тесты, взятые в пятницу, 13 ноября, у сборников Украины, дали положительные результаты, сообщает со ссылкой на сайт УАФ.

Четыре игрока “сине-желтых” — Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков, Виктор Коваленко и Сергей Сидорчук, а также менеджер сборной Вадим Комардин оказались инфицированными COVID-19.

Таким образом, лица, у которых обнаружены коронавирус, остались на самоизоляции в своих гостиничных комнатах. Остальная команда провела предматчевую тренировку на “РБ Арене”.

Отмечено, что сегодня около 14:00 по киевскому времени будет проведено повторное ПЦР-тестирование всех членов сборной Украины.

Добавим, матч Украина — Германия стартует в 21:45 14 ноября в Лейпциге.

По материалам: УНН