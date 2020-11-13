Спорт

Украинец вышел триумфатором из боя непобедимых бойцов в США

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Украинец вышел триумфатором из боя непобедимых бойцов в США

В Анкасвилле (штат Коннектикут, США) завершился турнир по смешанным единоборствам “Bellator 252”, в котором принял участие украинец Ярослав Амосов, передает со ссылкой на “Bellator”.

В поединке, который предшествовал главному событию шоу, украинский полусредневес Амосов победил американца Логана Сторли. Выигрыш был взят раздельным решением судей — 28:29, 29:28, 29:28.

Отметим, что 27-летний Амосов выступает в полусреднем весе, у него 25 побед в 25 боях в смешанных единоборствах. 28-летний американец Сторли потерпел первое поражение в карьере. Ранее у него была серия из 11 побед.

Напомним, что другой украинский боец получил 14-месячную дисквалификацию.

По материалам: УНН

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