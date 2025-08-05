Прогноз магнітних бур на 6 серпня: якою буде активність Сонця

Згідно з оперативним аналізом сонячної активності, який щодня оновлюється Лабораторією рентгенівської астрономії Сонця Фізичного інституту ім. Лебедєва, у середу, 6 серпня 2025 року, на жителів Землі очікує стабільна геомагнітна обстановка.

Про це повідомляє «ПЛ».

За розрахунками, індекс Kp не перевищуватиме позначки 3, що відповідає спокійному геомагнітному фону, без проявів магнітних бур, здатних впливати на стан здоров’я метеозалежних людей чи порушувати роботу радіозв’язку.

Попри те що активність Сонця залишається підвищеною — на початку серпня вже було зафіксовано кілька спалахів середнього класу (зокрема, класу M), — жоден із них не супроводжувався корональними викидами, спрямованими у бік нашої планети.

Таким чином, астрономічна динаміка останніх днів не створює передумов для збурень у магнітосфері Землі у вказану дату.

Варто зазначити, що напружена фаза 25-го сонячного циклу триває, і потенціал для формування потужних спалахів зберігається. Це означає, що фахівці надалі посилено моніторитимуть сонячні плазмові викиди.

Тим не менш, у контексті поточного прогнозу жодних негативних впливів на електротехнічні мережі, авіаційну техніку або супутникові навігаційні системи не передбачається.

Для ділового середовища, зокрема в сферах авіаперевезень, телекомунікацій, логістики та точного землеробства, 5 серпня стане сприятливим днем з погляду геофізичної стабільності.

Потенційні ризики для роботи обладнання або прийому сигналів зі штучних супутників мінімізовані. Також це позитивна новина для людей, чутливих до коливань магнітного поля, — доба не стане провокатором погіршення самопочуття чи перепадів тиску.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 5 серпня.