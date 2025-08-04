Общество

Прогноз магнітних бур на 5 серпня: якою буде активність Сонця

Магнітні бурі можуть викликати чимало проблем зі здоров’ям або технікою, однак спеціалісти попередили, чого чекати 5-го серпня.

Карина Шевченко Send an email 9 часов ago
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Магнітні бурі
Магнітні бурі

На 5 серпня 2025 року зафіксовано підвищену сонячну активність, яка, за даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), може викликати геомагнітні коливання на рівні, що відповідає слабкій магнітній бурі першого рівня за шкалою G1.

Про це повідомляє «ПЛ».

Українські наукові установи, зокрема Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця Інституту космічних досліджень НАН України, підтверджують ці прогнози.

За результатами супутникового моніторингу, індекс геомагнітної активності Kp перебуватиме на рівні 4–5 балів, що свідчить про потенційно помірний вплив на біосферу та технологічні системи.

Варто зазначити, що причиною таких коливань стала сонячна активність, яка проявилася у вигляді коронального викиду маси, зафіксованого 2 серпня.

Викид частково був орієнтований у бік Землі, що й зумовило можливість збурень у магнітосфері на добу 5 серпня. Пікові значення очікуються ближче до вечора, імовірно — у часовому вікні між 17:00 та 22:00 за київським часом.

Метеозалежні люди, а також особи з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи, можуть відчути коливання артеріального тиску, головний біль, дратівливість або слабкість.

Медичні фахівці рекомендують заздалегідь адаптувати графік навантажень і подбати про підтримку організму, забезпечивши оптимальний режим сну, споживання достатньої кількості води та, за потреби, медикаментозну підтримку.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 2 серпня.

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Карина Шевченко Send an email 9 часов ago
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