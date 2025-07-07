В Україні за червень зріс рівень бідності на 25,2%: експерти виявили сумну тенденцію

Станом на червень 2025 року в Україні різко загострилась проблема фінансової нестабільності населення: рівень бідності в країні досяг 25,2%, що є тривожним показником на фоні продовження війни та нестійкого відновлення економіки.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Центр економічної стратегії.

Про це свідчать аналітичні дані Центру економічної стратегії, оприлюднені на основі дослідження компанії Info Sapiens. Такий рівень свідчить про те, що кожен четвертий українець опинився за межею мінімальних соціально-економічних стандартів — і це без урахування внутрішньо переміщених осіб, які часто перебувають у ще більш вразливому становищі.

У той самий час в іншому аспекті макроекономічного аналізу простежується обережний оптимізм: рівень безробіття в Україні знизився до 12%, що є найнижчим показником за весь період повномасштабної війни.

Це свідчить про поступове відновлення ринку праці, зростання активності малого та середнього бізнесу, а також адаптацію роботодавців до умов воєнної економіки.

Проте в контексті загального соціального фону зниження безробіття не призвело до кардинального покращення добробуту більшості українців, що вказує на те, що зростання кількості працевлаштованих не супроводжується відповідним зростанням доходів домогосподарств.

Фактично, поточна економічна ситуація характеризується високим рівнем цін на продукти харчування та комунальні послуги, тоді як купівельна спроможність населення залишається обмеженою.

Домогосподарства все частіше змушені відмовлятися від звичних споживчих моделей, переходячи до режиму жорсткої економії, зокрема на продуктах харчування, медикаментах та побутових витратах. За оцінками експертів, ці тенденції свідчать про поступове накопичення латентної соціальної напруги, яка в разі погіршення зовнішніх обставин може трансформуватися в критичний рівень споживчої депресії.

Водночас, економічні аналітики звертають увагу на те, що ключовими факторами, які стримують поглиблення кризи, залишаються міжнародна фінансова підтримка, помірна інфляція та гнучка монетарна політика Національного банку України.

Однак за умови тривалого збереження стану воєнного конфлікту без істотного покращення інвестиційного клімату, ризик подальшого погіршення соціально-економічної ситуації залишається на високому рівні.

В той же час зарплати чиновників в Україні значно виросли.