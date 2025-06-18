Україна анонсувала розробку власного аналога ChatGPT: офіційна заява Федорова
Представники технологічного світу Української держави розповіли про те, який продукт хочуть створити.
Міністерство цифрової трансформації України оголосило про початок розробки національної мовної моделі, яка стане першим повноцінним українським аналогом відомого продукту ChatGPT.
Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на офіційний телеграм-канал віцепрем’єр-міністра Михайла Федорова.
Він зазначає, що вищезазначене є не просто технологічна ініціатива, а стратегічний крок у напрямку цифрового суверенітету країни. Україна прагне забезпечити себе сучасним інструментом штучного інтелекту, який не тільки відповідатиме глобальним стандартам, а й буде адаптованим до національного контексту.
Майбутня українська LLM-модель створюється з урахуванням унікального мовного та культурного середовища.
Це означає, що модель знатиме не лише лексичні та граматичні особливості української мови, а й буде краще орієнтуватися в соціально-політичному контексті, історичних реаліях, культурних кодах та специфічних запитах громадян. Таким чином, вона стане інструментом не лише для технічних задач, а й для підтримки освітнього, медіа- та держуправлінського середовища.
Вартість користування українським ШІ буде значно нижчою у порівнянні з іноземними аналогами, що відкриє доступ до інструментів ШІ для широкого кола українських користувачів — від держслужбовців і викладачів до стартапів та бізнес-структур.
Це дозволить стимулювати розвиток інноваційного сектору, зменшити залежність від західних технологічних компаній і посилити кібербезпеку, адже всі дані та обчислювальні потужності будуть зосереджені виключно в межах української юрисдикції.
Розробники планують представити першу публічну версію вже до кінця 2025 року. Пріоритетними користувачами на першому етапі стануть державні органи, освітні та наукові установи, громадські організації й представники малого й середнього бізнесу.
Передбачається, що модель матиме відкриту архітектуру для адаптації в різних галузях — від аналітики до автоматизованого документообігу.
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