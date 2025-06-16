Прогноз магнітних бур на 17 червня: чого чекати від активності Сонця

За оперативними зведеннями світових космічних обсерваторій, серед яких провідну роль займають Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), 17 червня 2025 року очікується підвищення геомагнітної активності.

Про це повідомляє «ПЛ».

Згідно з прогнозами, індекс Kp може досягати позначки 4, що відповідає слабким та середнім магнітним бурям. Основним фактором, який зумовить ці зміни, стане вплив викиду корональної маси, зафіксованого кількома днями раніше.

Сонячна пляма AR3765 демонструє нестабільну поведінку, породжуючи спалахи класу М, які частково впливатимуть на магнітосферу нашої планети саме в зазначений день.

Фахівці в галузі кардіології попереджають, що подібні геомагнітні коливання можуть мати фізіологічні наслідки для чутливих груп населення.

Зокрема, люди із серцево-судинними захворюваннями можуть відчути коливання артеріального тиску, головний біль, підвищену втому, дратівливість, проблеми зі сном, а також зниження загальної працездатності. Це особливо актуально для осіб похилого віку, вагітних жінок, а також для тих, хто має хронічні неврологічні діагнози.

Зважаючи на прогнозовану активність Сонця, медики радять у ці дні проявляти обережність, коригуючи фізичні навантаження, намагаючись уникати стресових ситуацій та забезпечити собі комфортні умови для відпочинку.

Важливо підтримувати оптимальний водний баланс, обмежити вживання стимулюючих напоїв, таких як кава чи алкоголь, а також стежити за повноцінним сном. Особливої актуальності набуває своєчасний прийом призначених медикаментів для тих, хто знаходиться під наглядом лікарів.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 13 червня.