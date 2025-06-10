Прогноз магнітних бур на 11 червня 2025 року: чого чекати від сонячної активності

11 червня 2025 року мешканці України можуть очікувати на помірні геомагнітні коливання, викликані активізацією сонячної поверхні.

Про це повідомляє «ПЛ».

За останніми прогнозами фахівців з Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця НАН України у співпраці з американським агентством NOAA, індекс геомагнітної активності Кp сягне позначки 5, що відповідає рівню G1 на п’ятибальній шкалі.

Це означає, що Сонце наразі проявляє середній рівень активності, і ця активність може мати помітний вплив як на біосферу, так і на деякі технічні системи, особливо в арктичних широтах.

Причиною магнітних збурень є наслідки нещодавнього коронального викиду маси з активної плями AR3885, що спостерігалась 9 червня. За підрахунками астрономів, хвиля сонячної плазми досягне Землі саме 11 червня, з максимальною інтенсивністю у другій половині доби за київським часом.

Метеочутливі люди можуть відчути головний біль, зниження тонусу або перепади настрою, а також порушення сну. Медики радять у такі дні зменшити навантаження, уникати надмірного стресу, вживати більше води та давати організму змогу адаптуватися до нових умов.

Окрім впливу на самопочуття, магнітні бурі іноді стають чинником, який порушує роботу електронних систем, зокрема — систем GPS, авіаційних навігаційних комплексів і зв’язку. Саме тому деякі аеронавігаційні служби переходять на підвищений режим технічного моніторингу.

Прогнози експертів вказують, що після 11 червня рівень активності поступово знижуватиметься, якщо Сонце не продемонструє нових викидів. Стабільність геомагнітного поля, за оцінками астрономів, повернеться протягом 48 годин.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 10 червня.