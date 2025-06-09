Общество

Прогноз магнітних бур на 10 червня: якою буде сонячна активність

Магнітні бурі можуть спричинити багато проблем для здоров’я і техніки, але є свої нюанси.

Карина Шевченко Send an email 11 часов ago
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Магнітні бурі
Магнітні бурі

За актуальним прогнозом NOAA, на 10 червня 2025 року не передбачається значних змін у геомагнітній обстановці.

Про це повідомляє «ПЛ».

Поточна сонячна активність залишається в межах норми, а індекс Kp, який визначає рівень збурення магнітного поля Землі, не перевищує позначки у 3 бали. Це свідчить про відсутність потенційно небезпечних магнітних бур, які могли б суттєво вплинути на фізичне самопочуття людей, які мають метеозалежність або хронічні захворювання серцево-судинної системи.

Сонячні спалахи класу M та X, які є головною причиною підвищеної сонячної активності та, відповідно, магнітних бур, упродовж останніх днів не фіксувалися.

Також варто зазначити, що швидкість сонячного вітру не демонструє різких коливань, тримаючись у межах близько 400–420 км/с, що є типовим показником для періоду відносного спокою на поверхні Сонця. Такі параметри свідчать про стабільність міжпланетного магнітного поля та зменшують імовірність виникнення геомагнітних хвилювань.

Таким чином, 10 червня очікується спокійна геофізична ситуація, яка не повинна створювати жодних перешкод для роботи навігаційних систем, зв’язку чи електромереж. Навіть для чутливих до змін космічної погоди людей цей день не несе підвищеного ризику.

Проте фахівці наголошують, що прогнози геомагнітної активності оновлюються щодня, тому зацікавленим громадянам та представникам чутливих до сонячної активності галузей доцільно регулярно стежити за інформацією від наукових центрів, зокрема NOAA, ESA та УкрГідрометцентру.

Також цікавим досі може бути прогноз магнітних бур на 6 червня.

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Карина Шевченко Send an email 11 часов ago
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