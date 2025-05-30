Прогноз магнітних бур на 31 травня: чого чекати від активності Сонця

31 травня 2025 року Землю накриє хвиля геомагнітної активності, яка матиме статус помірної магнітної бурі першого рівня (G1).

Про це повідомляє «ПЛ».

Ці дані були оприлюднені Лабораторією рентгенівської астрономії Сонця ФІАН у рамках щоденного моніторингу динаміки сонячної активності. Геофізики пояснюють, що основною причиною прогнозованої бурі є корональний викид маси, зафіксований 28 травня поблизу західного краю сонячного диска.

Частинки, що викидаються під час подібних процесів, з великою швидкістю рухаються в напрямку Землі, викликаючи збурення магнітосфери, що, в свою чергу, відображається на багатьох сферах життя.

Фахівці зазначають, що найбільша активність очікується у першій половині дня, з піковим рівнем індексу геомагнітних коливань Kp на рівні п’яти одиниць. Вечірні години обіцяють певне зниження інтенсивності, однак залишаться потенційно відчутними для осіб, схильних до метеозалежності.

Лікарі рекомендують у такі дні приділяти більше уваги гідратації організму, сну, зменшенню впливу стресів, а також уникати фізичного і розумового перенавантаження, оскільки у людей із серцево-судинними захворюваннями, гіпертонією чи порушеннями сну можуть посилитися симптоми.

Технологічна інфраструктура також перебуває у зоні ризику. Магнітні бурі, навіть незначні, можуть впливати на роботу навігаційних систем, супутникових каналів зв’язку та високочастотної радіокомунікації. Це особливо актуально для північних регіонів та зон підвищеної чутливості.

Телекомунікаційним компаніям та операторам транспортних систем рекомендовано бути напоготові та відстежувати динаміку геомагнітного фону у реальному часі.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 30 травня 2025 року.