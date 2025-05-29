Прогноз магнітних бур на 30 травня 2025 року: чого чекати від активності Сонця

30 травня 2025 року земна магнітосфера зазнає впливу підвищеної сонячної активності, що спричинить помірну магнітну бурю.

Про це повідомляє «ПЛ».

За розрахунками моніторингу NOAA, індекс геомагнітної збудженості Kp сягне рівня 4–5. Такий показник класифікується як буря G1-рівня, яка, хоча і не несе серйозної загрози для населення, все ж може відчутно вплинути на окремі технологічні та біологічні процеси.

За оцінками фахівців, цієї доби очікується зіткнення земного магнітного поля з хмарою плазми, яка була викинута під час середньої сили спалаху класу M1.3 на активній сонячній плямі AR 3685. Сам викид корональної маси (CME) стався 27 травня, і за розрахунками геліофізиків, ударна хвиля досягне Землі в ніч на п’ятницю.

Варто наголосити, що подібні бурі вже фіксувалися впродовж поточного сонячного циклу, і вони можуть призвести до незначних перебоїв у роботі систем супутникового зв’язку, GPS-навігації, а також до короткотривалих коливань у електромережах, особливо на високих широтах.

Уразливими залишаються авіаційна логістика, зокрема трансарктичні маршрути, банківські системи з високою залежністю від точного супутникового часу, а також обладнання, що працює в умовах надвисокої точності.

У медичному аспекті, підвищена сонячна активність може позначитися на стані людей із хронічними серцево-судинними захворюваннями та метеочутливих осіб — у ці дні нерідко фіксується зростання кількості звернень із головним болем, підвищенням тиску, відчуттям тривоги.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 29 травня.