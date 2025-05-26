Прогноз магнітних бур на 27 травня 2025 року: чого чекати від сонячної активності

Станом на кінець травня 2025 року Сонце демонструє підвищену активність, що вже декілька тижнів спостерігається через збільшення кількості корональних викидів та спалахів середнього рівня.

Про це повідомляє «ПЛ».

За даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця НАН України, а також прогнозів NOAA (США), 27 травня очікується геомагнітне збурення помірного рівня. Індекс Kp досягне позначки 4, що свідчить про нестабільність магнітосфери, проте без суттєвого ризику для інфраструктури.

Фахівці попереджають, що під час подібних змін у магнітному полі Землі метеочутливі люди можуть відчувати втому, головний біль, перепади настрою та зниження працездатності. Це стосується насамперед осіб з хронічними серцево-судинними та неврологічними захворюваннями.

Зважаючи на ймовірне короткочасне порушення самопочуття, лікарі радять за можливості обмежити фізичні та емоційні навантаження у цей період, відмовитися від важливих ділових зустрічей, а також подбати про достатній рівень гідратації.

Окремо варто зазначити, що підвищена сонячна активність може впливати на точність роботи GPS-навігації та систем супутникового зв’язку, особливо у північних широтах.

Водночас, науковці наголошують, що 27 травня не слід очікувати серйозної магнітної бурі — поточний прогноз свідчить про стабільність глобальної геофізичної ситуації.

Важливо й те, що жодного з поточних викидів плазми на Сонці не спрямовано безпосередньо до Землі, отже загрози для електромереж, авіації або супутників не зафіксовано. Прогнозована магнітна активність є типовим явищем для періодів пікового сонячного циклу, тому залишається у межах очікуваного.

Також може бути цікавим прогноз магнітних бур на 21 травня.