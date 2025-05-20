Прогноз магнітних бур на 21 травня: чого чекати від сонячної активності

За оцінками фахівців Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), а також за спостереженнями Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, 21 травня 2025 року на поверхні Сонця прогнозується підвищення активності, що спричинить геомагнітне збурення на рівні G1.

Про це повідомляє «ПЛ».

Така магнітна буря вважається слабко-середньою за міжнародною шкалою NOAA, проте її вплив може бути помітним для окремих категорій населення. Очікується, що зростання геоактивності розпочнеться в нічний період, з піком навантаження в обідній час, після чого поступово стабілізується до вечора.

Індекс KP, що є ключовим параметром для визначення магнітних коливань, досягне рівня 5, що вказує на наявність потенційного ризику для людей, які страждають на серцево-судинні розлади, мають схильність до підвищеної метеочутливості, або перебувають у стані емоційного чи фізичного виснаження.

Медики попереджають, що у такі дні збільшується кількість скарг на головний біль, артеріальні коливання, втомлюваність та безсоння. Це не є прямим наслідком магнітних бур, але пов’язано з порушенням вегетативної регуляції в чутливих осіб.

Водночас геомагнітна активність певною мірою впливає й на технічну інфраструктуру. Зокрема, можливі тимчасові коливання у точності GPS-сигналів, а також незначні порушення в роботі супутникового зв’язку, особливо у полярних регіонах.

Авіаційні компанії та оператори навігаційних систем отримали відповідні попередження щодо ймовірних перешкод та заклики до посилення моніторингу.

Також досі актуальним може бути прогноз на магнітні бурі на 20 травня 2025 року.