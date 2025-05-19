Магнітні бурі на 20 травня 2025 року: як сонячна активність вплине на здоров’я

20 травня 2025 року Землю зачепить слабка магнітна буря, про що свідчать актуальні дані, надані Лабораторією рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.

Про це повідомляє «ПЛ».

Науковці прогнозують зростання геомагнітної активності до рівня Kp-індексу 4, що класифікується як незначне збурення, проте здатне викликати низку фізіологічних реакцій у метеозалежних людей. Варто зазначити, що навіть такі помірні коливання магнітного поля можуть супроводжуватися легким дискомфортом — як фізичним, так і психоемоційним.

Найчастіше уразливі особи скаржаться на періодичний головний біль, зниження концентрації, незначні розлади сну, а також перепади артеріального тиску, особливо у тих, хто вже має проблеми з серцево-судинною системою.

Медичні експерти радять у такі дні особливо уважно ставитися до сигналів власного організму, відмовитися від надмірного фізичного навантаження, уникати стресових ситуацій та забезпечити собі спокійний відпочинок.

Також рекомендовано контролювати водний баланс та намагатися не зловживати напоями, які стимулюють нервову систему — наприклад, кавою чи енергетиками. Варто зважати на те, що чутливість до геомагнітних впливів є індивідуальною, і тому не слід ігнорувати навіть незначні зміни у самопочутті.

За статистикою ВООЗ, понад третина мешканців мегаполісів можуть мати підвищену реактивність до змін у геокосмічному середовищі, особливо у весняно-осінній період. У дні магнітних збурень корисно зменшити активність, переключитися на спокійну роботу, скорегувати режим харчування на користь легких страв, багатих на мінерали та вітаміни.

Наукова спільнота наголошує: хоча прямої загрози здоров’ю ці явища не становлять, але у поєднанні з індивідуальними факторами ризику вони можуть підсилити вже наявні хронічні симптоми. Тому своєчасне реагування, профілактика та обізнаність — запорука стабільного самопочуття навіть у магнітно активні дні.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 17 травня.