Прогноз магнітних бур на 17 травня 2025 року: чого чекати від сонячної активності

У суботу, 17 травня 2025 року, згідно з оперативними даними Лабораторії космічної погоди NOAA та європейських обсерваторій, Землю накриє геомагнітна буря середньої інтенсивності.

Про це повідомляє «ПЛ».

Її рівень класифікується як G2, що передбачає помірне магнітне збурення з потенційним впливом на роботу електроніки, супутникових навігаційних систем і стан здоров’я метеочутливих людей.

Причиною є потужний корональний викид, зафіксований на Сонці ще 14 травня. Експерти зазначають, що буря не несе глобальних ризиків, однак у поєднанні з підвищеною сонячною активністю останніх тижнів вона може мати накопичувальний ефект для організму, особливо у тих, хто має серцево-судинні захворювання або нервову виснаженість.

Під час таких геомагнітних коливань спостерігається зростання кількості звернень до кардіологів та неврологів. Вчені вказують на певну кореляцію між коливаннями геомагнітного поля та ритмами людської біоелектричної активності. Найбільш поширеними симптомами в цей день можуть бути запаморочення, втома, зниження концентрації, безсоння, дратівливість або відчуття тривоги.

З огляду на це, медичні установи рекомендують у дні середніх бур уникати перевтоми, контролювати водний баланс, а також обмежити вплив зовнішніх подразників.

Втім, досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 16 травня.