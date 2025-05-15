Прогноз магнітних бур на 16 травня: як Сонце вплине на самопочуття

За офіційними даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), у п’ятницю, 16 травня 2025 року, зафіксована ймовірність прояву слабкої, але помітної геомагнітної бурі класу G1.

Про це повідомляє «ПЛ».

Це означає, що магнітосфера Землі перебуватиме під впливом сонячного вітру, що, хоч і не є критичним з точки зору технологічних ризиків, однак може мати виражений ефект для метеозалежних людей, особливо у мегаполісах.

Згідно з прогнозами, індекс геомагнітної активності KP становитиме близько 5, що свідчить про помірний рівень коливань. Така активність зазвичай не викликає серйозних порушень у роботі супутникового зв’язку чи GPS-навігації, однак може дещо вплинути на роботу короткохвильового радіозв’язку у високих широтах.

Проте значно вагомішим є біологічний аспект явища. Люди з серцево-судинними захворюваннями, нестабільним артеріальним тиском, схильністю до тривожності чи порушеннями сну можуть відчути коливання самопочуття, зниження працездатності або зростання втоми.

Як наголошує кандидат медичних наук, науковий консультант Інституту медичної геофізики Олег Березюк, навіть незначні зміни магнітного поля здатні активізувати вразливі нейровегетативні системи. Науковець підкреслює, що геомагнітні бурі не є загрозливими для здорових осіб, однак можуть бути додатковим стресовим чинником для тих, хто переживає періоди підвищеного фізичного чи психоемоційного навантаження.

За його словами, протягом періоду магнітного впливу корисно підтримувати стабільний режим сну, зменшити участь у конфліктних комунікаціях, уникати перевантажень у сфері когнітивної діяльності та віддавати перевагу помірним фізичним навантаженням.

16 травня очікується, що сонячна активність залишатиметься стабільною, без надпотужних спалахів класу М або Х, однак спостерігається підвищення рівня сонячного потоку F10.7, що є непрямим індикатором зміни фотосферної енергії. Цей показник підтверджує, що протягом найближчих тижнів ймовірність повторних бур може зростати.

Втім, досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 15 травня 2025 року.