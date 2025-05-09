Общество

Прогноз магнітних бур на 10 травня: як зберегти здоров’я і не тільки

Магнітні бурі спричиняють цілий ряд проблем, які виникають вслід сонячної активності.

Карина Шевченко Send an email 10 часов ago
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Магнітні бурі
Магнітні бурі

Очікувана магнітна буря середнього рівня активності, яка згідно з розрахунками фахівців із Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН припаде на 10 травня 2025 року, привертає увагу як вчених, так і широкого загалу.

Про це повідомляє «ПЛ».

Прогнозований індекс геомагнітної активності Kp становитиме 6, що класифікується як буря рівня G2. Подібні явища не лише впливають на роботу високотехнологічних систем зв’язку, GPS-навігацію, електромережі та авіаційну техніку, але й мають виражений вплив на самопочуття та фізіологічні реакції людини, особливо серед груп ризику.

Метеочутливі особи, зокрема люди похилого віку, пацієнти з серцево-судинними захворюваннями та хронічними неврологічними станами, можуть відчувати коливання тиску, головний біль, зниження тонусу, дратівливість, неспокійний сон або апатію.

В окремих випадках, за словами клінічних медиків, можливе загострення симптомів вегетативної дистонії. Вкрай важливо у такі дні уникати інтенсивних фізичних навантажень, обмежити емоційні подразники та забезпечити регулярний, якісний відпочинок. Адекватна гідратація, стабільний режим харчування та обмеження стимулювальних напоїв можуть відігравати ключову роль у стабілізації стану.

Особливу увагу слід приділяти контролю артеріального тиску, адже навіть незначні коливання магнітного поля можуть провокувати гіпертонічні кризи або, навпаки, викликати загальну слабкість при зниженому тиску.

В той же час досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 9 травня 2025 року.

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Карина Шевченко Send an email 10 часов ago
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