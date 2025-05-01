Яких медиків зніматимуть з броні: пояснення від Міноборони

Міністерство оборони України оприлюднило уточнення щодо часткового зняття броні з медичних працівників.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграм-канал Міноборони України.

Як повідомляють у відомстві, мова йде не про масове залучення лікарів, а про чітко визначену групу спеціалістів, які вже пройшли професійну військову підготовку та є ключовими для доукомплектування медичних підрозділів Збройних сил України.

Це рішення стосується винятково тих військовозобов’язаних, які мають фахову освіту та кваліфікацію у сфері медицини, що затребувана на передовій. Передусім йдеться про санітарних інструкторів, зокрема медичних сестер і братів, фельдшерів, а також про офіцерів запасу з фахом «лікувальна справа», які погодилися підписати річний контракт із Міністерством оборони.

У відомстві підкреслюють: бронювання не буде скасоване для лікарів, задіяних у цивільній системі охорони здоров’я, які не проходили відповідного військового навчання і не перебувають у резерві.

Цей крок має виключно оперативний характер і спрямований на поповнення медичного персоналу на лінії фронту, де через високий рівень навантаження та ризиків кадрова потреба залишається гострою.

Контрактна форма залучення лікарів передбачає добровільність та обмеження терміном на 12 місяців. Також МОУ наголошує на праві кожного спеціаліста пройти медичну комісію та отримати належну підготовку перед відрядженням до місця служби.

Таким чином, Міноборони робить акцент не на мобілізаційному тиску, а на цілеспрямованому та підготовленому кадровому підкріпленні медичних частин ЗСУ.

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