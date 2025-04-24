Прогноз магнітних бур на 25 квітня: чого чекати від сонячної активності

У четвер, 25 квітня 2025 року, на мешканців Землі очікує помірне геомагнітне навантаження, яке може вплинути як на технічні системи, так і на фізичний та психоемоційний стан людини.

Про це повідомляє «ПЛ».

За результатами аналізу супутникових даних від NOAA та лабораторії рентгенівської астрономії Сонця при НАН України, було зафіксовано викид корональної маси 22 квітня. Він розвивається у напрямку Землі та, ймовірно, зіткнеться з магнітосферою нашої планети в другій половині 25 квітня.

Очікується, що рівень геомагнітної активності підніметься до позначки G2, що класифікується як помірна буря. Втім, фахівці наголошують: хоча загроз для енергосистем і зв’язку наразі не передбачається, метеочутливим людям рекомендується уважно стежити за своїм самопочуттям.

Особливо це стосується осіб з хронічними серцево-судинними захворюваннями, нервовими розладами або артеріальною гіпертензією. Рівень втоми, порушення сну, розсіяність уваги та раптові головні болі можуть стати типовими супутниками цього дня.

Водночас медики не вважають такі бурі катастрофічними, однак наголошують на потребі м’якої адаптації організму. Просте зменшення темпу активності, відмова від надлишкових подразників — зокрема інформаційних — та розсудливе планування дня можуть значно знизити вплив сонячної активності.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 24 квітня.