Прогноз магнітних бур на 17 квітня: чого чекати від Сонця

Наукові дослідники з усього світу уважно стежать за зростаючою активністю Сонця, яка цьогоріч досягла пікової фази 25-го сонячного циклу.

Про це повідомляє «ПЛ».

За прогнозами американського NOAA, а також підтвердженнями з боку ФІАН, 17 квітня 2025 року очікується геомагнітне збурення першого рівня – так звана слабка буря категорії G1.

Джерелом потенційної дестабілізації геомагнітного поля Землі став зареєстрований 14 квітня корональний викид маси — потужний імпульс заряджених частинок, який вийшов з активної плями AR3549.

Очікується, що зіткнення з магнітосферою Землі відбудеться в другій половині дня середи, 17 квітня, з можливим посиленням ефекту до вечора.

Хоча буря не становить значної загрози для інфраструктури, вона може вплинути на деякі типи радіозв’язку, GPS-навігацію в авіації, а також стан здоров’я людей із підвищеною чутливістю до змін атмосферного тиску.

Лікарі застерігають: найбільше реагують на коливання магнітного поля люди з порушеннями вегетативної нервової системи, гіпертоніки, а також особи з хронічними мігренями. В такі дні рекомендують уникати надмірних навантажень, обмежити контакт з джерелами інформаційного стресу, забезпечити комфортний температурний режим у приміщенні та слідкувати за регулярним питтям води.

Сонячна активність є природним фактором, що періодично впливає на життя планети. І хоча сьогоднішні технології дозволяють прогнозувати такі явища з високою точністю, роль профілактики та свідомого ставлення до власного здоров’я залишається ключовою.

Втім, досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 16 квітня.