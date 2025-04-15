Коли штрафи у ТЦК можна буде сплачувати у «Резерв+»: відповідь Міноборони

Уже цього літа користувачі застосунку «Резерв+» зможуть сплачувати адміністративні штрафи без необхідності відвідувати установи чи подавати документи офлайн.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на заступницю міністра оборони України Катерину Черногоренко у «Фейсбуці».

Вона наголосила, що функціонал оплати штрафів стане доступним громадянам у рамках наступного оновлення цифрової платформи. Ініціатива має на меті не лише підвищення зручності для громадян, а й модернізацію адміністративного процесу фіксації та сплати порушень.

За словами Черногоренко, уже влітку в «Резерв+» можна буде не лише ознайомитися з постановою про порушення, а й одразу визнати його та оплатити штраф із 50-відсотковою знижкою.

Водночас така опція не буде відкритою без попереднього визнання факту правопорушення, що, на думку Міноборони, створює прозорий механізм для добровільного врегулювання ситуації.

Варто зазначити, що сьогодні, 14 квітня, президент Володимир Зеленський підписав закон, яким передбачено звільнення від штрафних санкцій для військовослужбовців, які не встигли вчасно оновити особисті дані у відповідних базах.

Цей крок став логічним продовженням зусиль держави щодо цифровізації військового обліку та зменшення адміністративного навантаження на тих, хто перебуває на передовій або виконує бойові завдання в тилу.

За планом розробників, процедура електронної сплати штрафу складатиметься з трьох етапів: визнання порушення через функціонал «Резерв+», отримання електронної постанови та проведення оплати безпосередньо в застосунку.

Однак сплатити штраф зі знижкою буде можливо лише протягом 20 календарних днів із моменту оформлення порушення. Після цього пільговий період завершується, і порушник змушений буде оплачувати повну суму.

У той же час РФ почала застосовувати БпЛА, що розкидають вибухонебезпечні предмети.