Прогноз магнітних бур на 15 квітня: чого чекати від сонячної активності

15 квітня 2025 року на Землю очікується вплив помірної геомагнітної бурі, яку класифікують як бурю рівня G2 за шкалою NOAA.

Про це повідомляє «ПЛ».

Такі події не є рідкістю, однак саме весняні магнітні бурі часто мають ширший спектр наслідків, з огляду на змінну орієнтацію магнітного поля Сонця. За даними Центру космічної погоди США, сонячна активність цього разу спричинена корональним викидом маси, який був зафіксований ще 12 квітня. Очікується, що найбільший вплив буде зафіксовано в ніч з 14 на 15 квітня та впродовж першої половини дня.

Метеозалежні люди можуть відчути зміни самопочуття, включаючи головний біль, нестабільність настрою, дратівливість або порушення сну. Проте значно серйозніше ці коливання позначаються на роботі технологічної інфраструктури.

Відомі випадки збоїв у роботі авіаційних систем навігації, перебоїв у зв’язку з суднами в арктичних широтах, а також несподівані коливання електричних мереж у Північній Америці. У випадку G2, йдеться радше про локальні й короткострокові ефекти, проте у світі, де мільйони операцій щосекунди залежать від безперервності зв’язку, навіть такі бурі мають значення.

Аналітики радять телекомунікаційним компаніям перевірити надійність дублюючих каналів та аварійних режимів у центрах обробки даних. Бізнесам, що покладаються на GPS-контроль, логістику або банківську аналітику, варто активізувати протоколи спостереження за точністю даних.

Також може бути актуальним прогноз магнітних бур на 12 квітня.