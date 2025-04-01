Общество

Кому українці довіряють найбільше: серед всіх кандидатів виділились 3

Карина Шевченко Send an email 4 часа ago
0 0
Прапор України
Прапор України

В умовах війни українське суспільство продовжує висловлювати високу довіру до представників сектору оборони.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на дані опитування центра Socis.

За результатами дослідження, проведеного Центром Socis у березні 2025 року, лідерами рейтингу довіри стали військові та президент країни. Колишній головнокомандувач Збройних сил України, а нині посол у Великій Британії Валерій Залужний отримав найвищий рівень підтримки серед українців – 62% довіри проти 29,7% недовіри.

Президент Володимир Зеленський посів друге місце – йому довіряють 50,5% респондентів, а 42,8% висловили недовіру. Третім у рейтингу опинився керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України – його підтримують 46,2% громадян, тоді як 38,8% не довіряють йому.

Також до списку увійшов командир 3-ї окремої штурмової бригади Андрій Білецький – йому довіряють 37,2% опитаних, а 39,6% висловили протилежну думку.

Опитування проводилося методом особистого інтерв’ю (face to face) серед громадян України, які проживають на підконтрольних територіях, у період з 14 по 23 березня 2025 року. Статистична похибка становить 2,6%.

Нагадаємо, Зеленський розповів, наскільки ефективними стали дрони у війні проти РФ.

теги
Карина Шевченко Send an email 4 часа ago
0 0

Материалы по теме

До чого сняться мухи: що символізують ці неприємні істоти

1 неделя ago
Бронювання

В Україні надаватимуть бронь для ще однієї категорії людей: кого це стосується

2 недели ago
Шумер

Коли у світі з’явилась перша держава: який склад вона мала та де це було

2 недели ago

Сара Джанет Маас: майстерність створення незабутніх фентезійних світів

2 недели ago

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button