Кому українці довіряють найбільше: серед всіх кандидатів виділились 3

В умовах війни українське суспільство продовжує висловлювати високу довіру до представників сектору оборони.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на дані опитування центра Socis.

За результатами дослідження, проведеного Центром Socis у березні 2025 року, лідерами рейтингу довіри стали військові та президент країни. Колишній головнокомандувач Збройних сил України, а нині посол у Великій Британії Валерій Залужний отримав найвищий рівень підтримки серед українців – 62% довіри проти 29,7% недовіри.

Президент Володимир Зеленський посів друге місце – йому довіряють 50,5% респондентів, а 42,8% висловили недовіру. Третім у рейтингу опинився керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України – його підтримують 46,2% громадян, тоді як 38,8% не довіряють йому.

Також до списку увійшов командир 3-ї окремої штурмової бригади Андрій Білецький – йому довіряють 37,2% опитаних, а 39,6% висловили протилежну думку.

Опитування проводилося методом особистого інтерв’ю (face to face) серед громадян України, які проживають на підконтрольних територіях, у період з 14 по 23 березня 2025 року. Статистична похибка становить 2,6%.

Нагадаємо, Зеленський розповів, наскільки ефективними стали дрони у війні проти РФ.