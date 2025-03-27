Общество

Магнітні бурі 28 березня: чого очікувати від сонячної активності

Карина Шевченко Send an email 3 часа ago
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Магнітні бурі
Магнітні бурі

Магнітні бурі – це природне явище, яке виникає внаслідок взаємодії заряджених частинок, що викидаються під час сонячних спалахів, із магнітосферою Землі.

Про це повідомляє «ПЛ».

Вчені зазначають, що такі збурення можуть впливати не лише на самопочуття людей, а й на роботу технічних систем, включаючи супутники, навігаційні прилади та енергомережі. Згідно з прогнозами, 28 березня 2025 року очікується помірна сонячна активність, що може спричинити бурі рівня G1-G2.

Це означає, що хоча значних техногенних порушень не передбачається, у чутливих людей можливі певні зміни у фізичному стані.

Медики зазначають, що у період магнітних бур частіше фіксуються випадки головного болю, підвищеної втоми, емоційної нестабільності та загострення хронічних захворювань. Особливо чутливими до таких змін є люди похилого віку, вагітні жінки та особи з серцево-судинними проблемами.

Науковці рекомендують у такі дні дотримуватися режиму сну, уникати стресів, зменшити фізичне та емоційне навантаження, а також підтримувати водний баланс організму. Крім того, важливо стежити за рівнем артеріального тиску та за можливості більше часу проводити на свіжому повітрі.

Цікаво, що магнітні бурі можуть також впливати на тваринний світ. Наприклад, у період сильної сонячної активності спостерігається зміна поведінки перелітних птахів і морських тварин, що орієнтуються у просторі завдяки магнітному полю Землі. Таким чином, це явище є важливим не лише для людей, а й для всього живого світу.

Нагадаємо, магнітні бурі 27 березня: прогноз сонячної активності та очікувані наслідки.

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Карина Шевченко Send an email 3 часа ago
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