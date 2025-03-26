Магнітні бурі 27 березня: прогноз сонячної активності та очікувані наслідки

Сонячна активність останнім часом перебуває на піку 11-річного циклу, що спричиняє частіші й потужніші геомагнітні бурі.

Про це повідомляє «ПЛ».

За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), а також Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, 27 березня очікується геомагнітна буря рівня G2 (помірна).

Вона буде викликана впливом коронального викиду маси, який зафіксували ще 24 березня. Викиди подібного масштабу здатні спричиняти короткострокові збої в роботі супутникових систем, а також впливати на навігаційні прилади, включно з GPS.

Геомагнітні збурення такого рівня можуть впливати на стан здоров’я метеочутливих людей. За спостереженнями лікарів, під час магнітних бур люди частіше скаржаться на головний біль, втому, зміни артеріального тиску та порушення сну.

Особливо це стосується осіб із серцево-судинними захворюваннями. Тому лікарі радять у ці дні уникати надмірних фізичних навантажень, стежити за гідратацією організму і не забувати про регулярний відпочинок.

Щоб зменшити негативний вплив геомагнітних бур, варто дотримуватися кількох простих правил: скоротити час роботи за комп’ютером, більше гуляти на свіжому повітрі, пити достатню кількість води й уникати стресів. Також варто відстежувати оновлення прогнозу сонячної активності від офіційних метеорологічних служб.

Нагадаємо, прогноз магнітних бур на 26 березня: чого чекати від стихії.