Прогноз магнітних бур на 26 березня: чого чекати від стихії

За даними прогнозів, 26 березня 2025 року очікується помірна магнітна буря з К-індексом 4.

Про це повідомляє «ПЛ».

Це означає, що магнітосфера Землі зазнає відносно слабких, але помітних збурень, які можуть впливати на самопочуття людей і роботу електронних систем. Хоча буря не досягне критичних рівнів, метеочутливі люди можуть відчувати певний дискомфорт.

Фахівці з космічної погоди пояснюють, що такі бурі виникають через викиди корональної маси з Сонця, які досягають Землі та взаємодіють з її магнітним полем.

Геомагнітні коливання можуть призводити до головного болю, запаморочення, стрибків артеріального тиску, пришвидшеного серцебиття та загального відчуття втоми. Особливо чутливими є люди похилого віку та ті, хто має хронічні серцево-судинні захворювання.

Окрім впливу на здоров’я, магнітні бурі можуть спричиняти незначні збої в роботі навігаційних систем, супутникового зв’язку та електромереж.

Хоча 26 березня не очікується сильних перебоїв, операторам зв’язку та транспортним компаніям слід бути уважними до можливих короткочасних збоїв.

Фахівці рекомендують у цей період:

обмежити фізичні навантаження та уникати стресу;

забезпечити повноцінний відпочинок і здоровий сон;

пити достатньо води та дотримуватися збалансованого харчування;

людям із серцевими проблемами – контролювати рівень артеріального тиску та уникати перевантажень.

Магнітна активність може тривати кілька днів, тому варто стежити за оновленнями прогнозу космічної погоди.

Нагадаємо, магнітні бурі на 25 березня: прогноз від експертів.