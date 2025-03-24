Магнітні бурі на 25 березня: прогноз від експертів

Геомагнітна активність впливає не лише на навігаційні системи та електромережі, а й на самопочуття людей.

Про це повідомляє «ПЛ».

За прогнозами Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA), 25 березня 2025 року очікується підвищена магнітна буря.

Вчені повідомляють, що магнітні бурі з К-індексом 6 можуть мати значний вплив на стан здоров’я метеочутливих людей, викликати головний біль, порушення сну та зміни в рівні енергії. Окрім цього, магнітні бурі нерідко стають причиною збоїв у роботі супутникового зв’язку та GPS-систем.

Лікарі радять у період підвищеної сонячної активності уникати перевтоми, зменшити рівень стресу, підтримувати водний баланс організму та дотримуватися режиму сну.

Деякі дослідження вказують на те, що геомагнітні збурення можуть впливати на серцево-судинну систему, підвищуючи ризики для людей із хронічними захворюваннями. Саме тому медичні експерти рекомендують уважно стежити за самопочуттям у дні підвищеної активності Сонця.

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