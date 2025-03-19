Коли у світі з’явилась перша держава: який склад вона мала та де це було

Історики вважають, що перші державні утворення виникли понад 5 тисяч років тому на території Месопотамії.

Про це повідомляє «ПЛ».

Найдавнішою державою вважається Шумерська цивілізація, яка мала централізоване управління, правову систему та систему оподаткування. Основою її існування були міста-держави, такі як Ур, Урук і Лагаш. Жителі займалися землеробством, ремеслами та торгівлею, що сприяло розвитку економіки.

Ці міста-держави мали складну соціальну структуру, в якій провідну роль відігравали жерці та правителі. Саме жерці контролювали багато аспектів суспільного життя, адже релігія була невід’ємною частиною державного управління.

Вони слідкували за ритуалами, вели астрономічні спостереження та впливали на політичні рішення. Окрім того, шумери створили першу систему письма – клинопис, яка дозволяла вести облік, записувати закони та літературні твори.

Серед важливих відкриттів шумерів – створення іригаційної системи, яка дозволяла ефективно використовувати воду для сільського господарства. Це сприяло стабільному розвитку цивілізації та розширенню поселень.

Завдяки розвитку торгівлі шумерські міста-держави встановлювали контакти з іншими регіонами, зокрема з Егейським світом, Індією та Єгиптом. Пізніше подібні державні утворення з’явилися в Єгипті, Китаї та Індії, що заклало основу для розвитку сучасних держав.

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