Як правильно ходити, щоб швидше схуднути: несподівані поради від учених

Багато хто вважає, що для схуднення необхідно проводити години в тренажерному залі або бігати кілометри щодня. Про це повідомляє «ПЛ».

Проте вчені дійшли несподіваного висновку: правильна техніка ходьби може бути не менш ефективною для спалювання калорій та зменшення ваги. Розглянемо, як саме слід ходити, щоб отримати максимальний результат.

1. Швидкість — не головне: чому інтервали працюють краще

Згідно з дослідженням, опублікованим в журналі Journal of Applied Physiology, ходьба з чергуванням швидкого і повільного темпу дозволяє спалювати на 20% більше калорій, ніж рівномірна швидка ходьба. Інтервальна техніка змушує організм адаптуватися до змін темпу, активніше використовуючи жирові запаси як джерело енергії.

Як застосовувати: спробуйте чергувати 2 хвилини швидкої ходьби з 1 хвилиною повільної протягом 30-40 хвилин.

2. Тривалість важливіша за інтенсивність

Вчені рекомендують щонайменше 150 хвилин помірної фізичної активності на тиждень. Проте для схуднення бажано збільшити цей час до 250-300 хвилин. Ходьба протягом години щодня може стати чудовою альтернативою виснажливим тренуванням.

Порада: більше гуляйте на свіжому повітрі, особливо вранці, коли метаболізм активніший.

3. Правильна постава і рухи: як це впливає на спалювання калорій

Правильна техніка ходьби не лише допомагає уникнути травм, але й підвищує ефективність тренування. Основні правила:

Рівна спина: нахили вперед знижують спалювання калорій.

нахили вперед знижують спалювання калорій. Активні руки: рухайте руками в такт крокам, згинаючи їх у ліктях на 90 градусів. Це збільшує навантаження на плечовий пояс та покращує кровообіг.

рухайте руками в такт крокам, згинаючи їх у ліктях на 90 градусів. Це збільшує навантаження на плечовий пояс та покращує кровообіг. Довгі кроки: короткі часті кроки менш ефективні для спалювання жиру.

4. Ходьба задом наперед: новий тренд для схуднення

Несподіваним відкриттям стало те, що ходьба задом наперед дозволяє спалювати на 40% більше калорій, ніж звичайна. Це пояснюється тим, що незвичне навантаження активізує м’язи-стабілізатори та вимагає більшої енергії.

Як спробувати: починайте з 5-10 хвилин у безпечному місці (наприклад, на стадіоні), поступово збільшуючи час.

5. Вага і рюкзаки: як додатковий вантаж допомагає худнути

Ходьба з додатковим навантаженням, наприклад, з рюкзаком вагою 5-7 кг, дозволяє спалювати на 30% більше калорій. Важливо розподілити вагу рівномірно та уникати перевантаження спини.

Порада: використовуйте спеціальні жилети або рюкзаки зі знімними обтяжувачами.

6. Чи важливий кут нахилу?

Ходьба вгору або по нахиленій поверхні активніше задіює м’язи ніг та сідниць. Вчені радять використовувати бігові доріжки з нахилом 5-7 градусів або шукати маршрути з підйомами. Це допоможе спалити на 50% більше калорій за той самий час.

7. Питна вода: прихований помічник у схудненні

Дослідження показали, що вживання води під час ходьби підвищує метаболізм на 10-15%. Вода допомагає виводити продукти розпаду жирів та підтримувати оптимальний рівень енергії.

Порада: пийте невеликими ковтками кожні 15-20 хвилин під час ходьби.

Висновок: як правильно ходити, щоб схуднути?

Для ефективного схуднення важливо не лише ходити швидко, але й правильно чергувати темп, використовувати додаткове навантаження та дотримуватися техніки.

Ходьба — це доступний і ефективний спосіб підтримки форми, який не потребує дорогих тренажерів чи спеціальної підготовки. Тож, якщо ви хочете схуднути, просто вирушайте на прогулянку, дотримуючись цих порад.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що як швидко можна закохатися: вчені розкрили секрет миттєвих почуттів.