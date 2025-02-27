Місячний календар стрижок на березень 2025: сприятливі дні для змін

Березень — це час змін і нових починань, і місячний календар стрижок на цей місяць підкаже, коли найкраще планувати візит до перукаря для стрижки або фарбування волосся. Про це повідомляє Рl.com.

Згідно з астрологічними прогнозами, для волосся важливим є не лише день тижня, а й фаза Місяця. Ось найбільш сприятливі та несприятливі дні для стрижок у березні:

Сприятливі дні для стрижок:

2, 3, 9, 10, 12, 18, 19, 27 березня — ці дні будуть найбільш успішними для кардинальних змін у вашому іміджі.

6 і 7 березня — стрижка в ці дні сприятиме зростанню волосся і поліпшенню його здоров’я.

Несприятливі дні:

4 і 5 березня — краще уникати стрижок в ці дні, оскільки Місяць буде в фазі спаду, і це може призвести до того, що волосся не буде рости так швидко або буде виглядати ослабленим.

Дні для фарбування волосся:

10, 14, 17, 22, 26 березня — ці дні є хорошими для зміни кольору волосся або його освітлення.

Загалом, березень — відмінний час для того, щоб подбати про своє волосся та додати йому нового вигляду, враховуючи рекомендації місячного календаря.

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