Общество

Місячний календар стрижок на березень 2025: сприятливі дні для змін

Карина Шевченко Send an email 1 час ago
0 0

Березень — це час змін і нових починань, і місячний календар стрижок на цей місяць підкаже, коли найкраще планувати візит до перукаря для стрижки або фарбування волосся. Про це повідомляє Рl.com.

Згідно з астрологічними прогнозами, для волосся важливим є не лише день тижня, а й фаза Місяця. Ось найбільш сприятливі та несприятливі дні для стрижок у березні:

Сприятливі дні для стрижок:

  • 2, 3, 9, 10, 12, 18, 19, 27 березня — ці дні будуть найбільш успішними для кардинальних змін у вашому іміджі.
  • 6 і 7 березня — стрижка в ці дні сприятиме зростанню волосся і поліпшенню його здоров’я.

Несприятливі дні:

  • 4 і 5 березня — краще уникати стрижок в ці дні, оскільки Місяць буде в фазі спаду, і це може призвести до того, що волосся не буде рости так швидко або буде виглядати ослабленим.

Дні для фарбування волосся:

  • 10, 14, 17, 22, 26 березня — ці дні є хорошими для зміни кольору волосся або його освітлення.

Загалом, березень — відмінний час для того, щоб подбати про своє волосся та додати йому нового вигляду, враховуючи рекомендації місячного календаря.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, до чого сниться пожежа: значення сну та можливі тлумачення.

теги
Карина Шевченко Send an email 1 час ago
0 0

Материалы по теме

Коли закінчиться війна в Україні: прогнози штучного інтелекту

3 дня ago
Пультовая охрана: современная безопасность на новом уровне

Пультовая охрана: современная безопасность на новом уровне

4 дня ago

Чому деякі чоловіки не наважуються знайомитися з красивими жінками

4 дня ago

Названо дешеву кашу з омолоджувальним ефектом: що радять лікарі їсти вранці

4 дня ago

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button