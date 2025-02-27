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Місячний календар стрижок на березень 2025: сприятливі дні для змін
Березень — це час змін і нових починань, і місячний календар стрижок на цей місяць підкаже, коли найкраще планувати візит до перукаря для стрижки або фарбування волосся. Про це повідомляє Рl.com.
Згідно з астрологічними прогнозами, для волосся важливим є не лише день тижня, а й фаза Місяця. Ось найбільш сприятливі та несприятливі дні для стрижок у березні:
Сприятливі дні для стрижок:
- 2, 3, 9, 10, 12, 18, 19, 27 березня — ці дні будуть найбільш успішними для кардинальних змін у вашому іміджі.
- 6 і 7 березня — стрижка в ці дні сприятиме зростанню волосся і поліпшенню його здоров’я.
Несприятливі дні:
- 4 і 5 березня — краще уникати стрижок в ці дні, оскільки Місяць буде в фазі спаду, і це може призвести до того, що волосся не буде рости так швидко або буде виглядати ослабленим.
Дні для фарбування волосся:
- 10, 14, 17, 22, 26 березня — ці дні є хорошими для зміни кольору волосся або його освітлення.
Загалом, березень — відмінний час для того, щоб подбати про своє волосся та додати йому нового вигляду, враховуючи рекомендації місячного календаря.
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