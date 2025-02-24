Сирський вперше назвав цифру ліквідованих за три роки росіян

Головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що за три роки з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну безповоротні втрати армії країни-агресора в особовому складі становлять близько 250 тисяч осіб.

Про це повідомляє Рl.com со ссылкой на Олександра Сирського.

«Просування на сході дається окупантам дорогою ціною. За три роки противник втратив майже 870 тисяч солдатів і офіцерів (із них безповоротні втрати росіян становлять майже 250 тисяч осіб), понад 10,1 тисячі танків, 21,1 тисячі бойових броньованих машин, 23,3 тисячі артсистем», — заявив він.

Головком ЗСУ окремо зазначив, що «світ не вірив, що ми вистоїмо, але український народ гідно стримує удари ворога».

«Ми розгромили російське наступальне угруповання, відкинули загарбників від Києва, звільнили північ України, Харківщину та Херсон. Сили оборони України повернули понад 50% території, окупованої росіянами після 24 лютого 2022 року, провели низку ефективних оборонних, а також наступальних операцій», — заявив Сирський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у РФ готують важливе оголошення до 24 лютого: ГУР розкрило плани Кремля.