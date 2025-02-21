У РФ готують важливе оголошення до 24 лютого: ГУР розкрило плани Кремля

Пропагандисти, а також спецслужби країни-окупанта Російської Федераціїотримали вказівку з Кремля щодо просування «переможних» наративів до річниці повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на ГУР МО України.

Як повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України метою інформаційної кампанії ворога є:

-розпалювання розчарування серед українського суспільства;

-дестабілізація ситуації всередині України;

-дискредитація України серед держав-партнерів, які надають критично важливу військову допомогу.

Згідно з даними ГУР, серед ключових наративів ворога будуть:

«Захід зрадив Україну»;

«Думка європейців та українців не хвилює ні Москву, ні Вашингтон»;

«США і Росія про все домовилися за спиною України»;

«Українська влада — нелегітимна»;

«Українська армія програє на фронті»;

«Корупціонери в України крадуть мільярди доларів американської допомоги».

У тому ж числі в Росії планують також оголосити про нібито «перемогу» у війні до «круглої дати» — 24 лютого 2025-го. Також можуть звучати заяви і про «перемогу Росії над НАТО» через те, що пропаганда ворога тривалий час описувала повномасштабну війну, як війну проти Альянсу.

Зокрема спецслужбам у Кремлі наказали використати в інформаційно-психологічних кампаніях активізацію дипломатичних зусиль нової адміністрації президента США щодо завершення повномасштабної війни та двосторонню зустріч делегацій у Саудівській Аравії.

«Одна з ключових цілей нових кремлівських методичок для пропаганди Росії — статус ізольованого цивілізованим світом агресора і військового злочинця прикрити плащ-пальтом нібито готової до мирного врегулювання «конструктивної сторони конфлікту», — пише ГУР і додає, що для європейських союзників України Росія планує застосувати штамп «ворогів світу».

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