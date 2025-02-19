Общество

Буданов звернувся до українців на тлі останніх подій довкола України

Карина Шевченко Send an email 1 час ago
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Керівник Головного управління розвідки українського Міноборони Кирило Буданов зробив заяву на тлі останніх подій довкола України.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Кирила Буданова.

Зокрема через свій офіційний канал у месенджері Telegram він вирішив звернутися до українців.

У середу 19 лютого Буданов  опублікував лаконічний пост.

«Вистоїмо», — написав Керівник Головного управління розвідки українського Міноборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Зеленський висловився про Путіна, Трампа і переговори: « Я буду більше не потрібен».

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Карина Шевченко Send an email 1 час ago
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