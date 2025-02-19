Общество
Буданов звернувся до українців на тлі останніх подій довкола України
Керівник Головного управління розвідки українського Міноборони Кирило Буданов зробив заяву на тлі останніх подій довкола України.
Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Кирила Буданова.
Зокрема через свій офіційний канал у месенджері Telegram він вирішив звернутися до українців.
У середу 19 лютого Буданов опублікував лаконічний пост.
«Вистоїмо», — написав Керівник Головного управління розвідки українського Міноборони.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Зеленський висловився про Путіна, Трампа і переговори: « Я буду більше не потрібен».