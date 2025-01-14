Як розпізнати що почався інсульт: нейрохірурги назвали перші ознаки

Інсульт — це група захворювань, пов’язаних із порушенням кровообігу в головному мозку. Цей стан викликає раптове погіршення мозкових функцій, що може призвести до інвалідності або летального результату. За статистикою, інсульт посідає третє місце серед причин смертності після серцево-судинних захворювань та онкології.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Newsyou.

Нейрохірурги пояснили, як розпізнати перші ознаки інсульту і своєчасно надати допомогу.

Ознаки інсульту:

Серед основних симптомів інсульту лікарі виділяють:

— Оніміння кінцівок.

— Сильні головні болі або запаморочення.

— Раптове погіршення зору.

Якщо виникла підозра на інсульт, проведіть простий тест:

1. Попросіть посміхнутися

У людини з інсультом посмішка виходить асиметричною — один куточок рота залишається нерухомим.

2. Попросіть висунути язик.

За інсульту язик виявляється викривленим або втягнутим всередину.

Що робити при підозрі на інсульт:

Якщо ви помітили описані ознаки, негайно звертайтеся по медичну допомогу. Медики нагадують, що раннє розпізнавання симптомів інсульту — це ключ до успішної допомоги та запобігання серйозним наслідкам.

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