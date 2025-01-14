Общество

Як розпізнати що почався інсульт: нейрохірурги назвали перші ознаки

Карина Шевченко Send an email 7 часов ago
0 0

Інсульт — це група захворювань, пов’язаних із порушенням кровообігу в головному мозку. Цей стан викликає раптове погіршення мозкових функцій, що може призвести до інвалідності або летального результату. За статистикою, інсульт посідає третє місце серед причин смертності після серцево-судинних захворювань та онкології. 

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Newsyou.

Нейрохірурги пояснили, як розпізнати перші ознаки інсульту і своєчасно надати допомогу. 

Ознаки інсульту: 

Серед основних симптомів інсульту лікарі виділяють: 

— Оніміння кінцівок. 

— Сильні головні болі або запаморочення. 

— Раптове погіршення зору. 

Якщо виникла підозра на інсульт, проведіть простий тест: 

1. Попросіть посміхнутися

У людини з інсультом посмішка виходить асиметричною — один куточок рота залишається нерухомим. 

2. Попросіть висунути язик.

За інсульту язик виявляється викривленим або втягнутим всередину. 

Що робити при підозрі на інсульт: 

Якщо ви помітили описані ознаки, негайно звертайтеся по медичну допомогу.  Медики нагадують, що раннє розпізнавання симптомів інсульту — це ключ до успішної допомоги та запобігання серйозним наслідкам.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про смикання повік: названо небезпечні причини.

теги
Карина Шевченко Send an email 7 часов ago
0 0

Материалы по теме

Частая смена корма для кошки: это хорошо или плохо?

3 недели ago
Бусифікація

Як «бусифікація» впливає на мобілізацію та що робити, якщо вас незаконно затримали ТЦК

11 декабря, 2024
Погода на Новий рік

Коли в Україну прийде похолодання та чи зустрічатимемо Новий Рік зі снігом

11 декабря, 2024
Шахрайська схема

Шахраї почали виманювати гроші, використовуючи «Нафтогаз»: як не стати жертвою обману

9 декабря, 2024

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button