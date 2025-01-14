Як розпізнати що почався інсульт: нейрохірурги назвали перші ознаки
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Інсульт — це група захворювань, пов’язаних із порушенням кровообігу в головному мозку. Цей стан викликає раптове погіршення мозкових функцій, що може призвести до інвалідності або летального результату. За статистикою, інсульт посідає третє місце серед причин смертності після серцево-судинних захворювань та онкології.
Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Newsyou.
Нейрохірурги пояснили, як розпізнати перші ознаки інсульту і своєчасно надати допомогу.
Ознаки інсульту:
Серед основних симптомів інсульту лікарі виділяють:
— Оніміння кінцівок.
— Сильні головні болі або запаморочення.
— Раптове погіршення зору.
Якщо виникла підозра на інсульт, проведіть простий тест:
1. Попросіть посміхнутися
У людини з інсультом посмішка виходить асиметричною — один куточок рота залишається нерухомим.
2. Попросіть висунути язик.
За інсульту язик виявляється викривленим або втягнутим всередину.
Що робити при підозрі на інсульт:
Якщо ви помітили описані ознаки, негайно звертайтеся по медичну допомогу. Медики нагадують, що раннє розпізнавання симптомів інсульту — це ключ до успішної допомоги та запобігання серйозним наслідкам.
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