У військової авіації РФ почалася нова «чорна смуга»: скільки вертольотів збили ЗСУ за тиждень

У військової авіації Росії почалася нова «чорна смуга».

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Dialog.

Один із провідних російських Z-військкорів Кирило Федоров повідомив, що лише за минулий тиждень ЗС РФ втратили три бойові вертольоти: два Мі-8 і один Мі-28.

«Вісім льотчиків загинули, поки ми святкували Новий рік… Ми втратили три наші бойові машини. Відразу два Мі-8 загинули в бою з БЕКами, а пізніше Мі-28 не повернувся додому», — написав пропагандист.

Варто нагадати, що 1 січня Сили оборони України вперше у світовій історії збили одразу два Мі-8 за допомогою безекіпажних катерів — так званих БЕКів. Про те, як росіяни втратили Мі-28, інформації немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, як розвиватимуться події на фронті в Україні у 2025 році: названо два варіанти.