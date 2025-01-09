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У військової авіації РФ почалася нова «чорна смуга»: скільки вертольотів збили ЗСУ за тиждень

Карина Шевченко Send an email 7 часов ago
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У військової авіації Росії почалася нова «чорна смуга».

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Dialog.

Один із провідних російських Z-військкорів Кирило Федоров повідомив, що лише за минулий тиждень ЗС РФ втратили три бойові вертольоти: два Мі-8 і один Мі-28.

«Вісім льотчиків загинули, поки ми святкували Новий рік… Ми втратили три наші бойові машини. Відразу два Мі-8 загинули в бою з БЕКами, а пізніше Мі-28 не повернувся додому», — написав пропагандист.

Варто нагадати, що 1 січня Сили оборони України вперше у світовій історії збили одразу два Мі-8 за допомогою безекіпажних катерів — так званих БЕКів. Про те, як росіяни втратили Мі-28, інформації немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, як розвиватимуться події на фронті в Україні у 2025 році: названо два варіанти.

Карина Шевченко Send an email 7 часов ago
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