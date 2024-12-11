Коли в Україну прийде похолодання та чи зустрічатимемо Новий Рік зі снігом

Содержание Київ

Дніпро

Одеса

Львів

У найближчі 10 днів українців очікує нестійка та мінлива погода, яка супроводжуватиметься коливаннями температури повітря та опадами.

Проте вже цими вихідними температура повітря суттєво знизиться, але це триватиме не довго.

Первая Лента з посиланням на сайт meteofor розповідає, якою погода буде протягом місяця у великих містах України. Також ми дізналися, чи чекати снігу на Новий Рік.

Київ

Отже, в Києві, відповідно до прогнозу, у період з 11 грудня по 12 січня 2025 року найнижча температура очікується вночі 14 грудня. Стовпчики термометрів опустяться до -9 градусів. Після цього незначного періоду похолодання знову повернеться тепло й ночами очікується від -2 до +2 градусів, а вдень буде від +5 (найвища температура місяця, 19 грудня) до -1 градусу. 31 грудня та 1 січня, за прогнозом синоптиків, очікується мокрий сніг.

Дніпро

В Дніпрі цього місяця найхолодніша ніч (-7 градусів) буде 14 грудня. Найвища температура з 11 грудня по 12 січня 2025 року прогнозується на 21 грудня, коли стовпчики термометрів досягнуть відмітки +8 градусів. Новорічна ніч, найімовірніше, буде без опадів.

Одеса

В Одесі найнижча температура за місяць буде також 14 грудня — вночі стовпчики термометрів покажуть -5 градусів. Найвищі градуси припадуть на 20-21 грудня, повітря прогріється до +7 градусів. В новорічну ніч та 1 січня прогнозується дощ зі снігом.

Львів

У Львові на Новий рік також може випасти мокрий сніг. Найнижча температура, як і в попередньо описаних містах, буде вночі 14 грудня, стовпчики термометрів опустяться до -8 градусів. У Львові на Новий рік також може випасти мокрий сніг. Найнижча температура, як і в попередньо описаних містах, буде вночі 14 грудня, стовпчики термометрів опустяться до -8 градусів. Найвища температура очікується 19-20 грудня (+7 градусів вдень).

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