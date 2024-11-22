Ще одна категорія громадян може отримати відстрочку від мобілізації: що відомо
Омбудсмен України Дмитро Лубінець запропонував надати відстрочку від мобілізації для ще однієї категорії громадян.
Йдеться про чоловіків, які раніше були незаконно ув’язнені Росією як цивільні заручники.
Про це пише Первая Лента з посиланням на Politexpert.
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За чинним законом №3633-ІХ, звільнені військовополонені отримали право залишити службу або уникнути мобілізації, але ці норми поки що не поширюються на цивільних. Як зазначив Лубінець, багато родин звертаються до його офісу з проханням про зміни в законодавстві, адже переживають за здоров’я та безпеку звільнених родичів.
Омбудсмен зауважив, що це питання потребує детального врегулювання, адже Україна вперше стикається з такими викликами. Зараз держава самостійно формує правові стандарти для таких випадків. Він додав, що вже направив відповідні пропозиції до профільних комітетів Верховної Ради.
Варто нагадати, що в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація в Україні, яка дієтиме до 7 лютого 2025 року. Втім, існує велика ймовірність того, що у лютому Верховна Рада голосуватиме за її продовження.
Раніше ПЛ писала про те, коли в Україні ухвалять закон про демобілізацію.