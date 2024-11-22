Общество

Ще одна категорія громадян може отримати відстрочку від мобілізації: що відомо

Омбудсмен України Дмитро Лубінець запропонував надати відстрочку від мобілізації для ще однієї категорії громадян.

Арина Марченко Send an email 2 часа ago
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Мобілізація
Ще одна категорія громадян може отримати відстрочку від мобілізації: що відомо

Йдеться про чоловіків, які раніше були незаконно ув’язнені Росією як цивільні заручники.

Про це пише Первая Лента з посиланням на Politexpert.

За чинним законом №3633-ІХ, звільнені військовополонені отримали право залишити службу або уникнути мобілізації, але ці норми поки що не поширюються на цивільних. Як зазначив Лубінець, багато родин звертаються до його офісу з проханням про зміни в законодавстві, адже переживають за здоров’я та безпеку звільнених родичів.

Омбудсмен зауважив, що це питання потребує детального врегулювання, адже Україна вперше стикається з такими викликами. Зараз держава самостійно формує правові стандарти для таких випадків. Він додав, що вже направив відповідні пропозиції до профільних комітетів Верховної Ради.

Варто нагадати, що в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація в Україні, яка дієтиме до 7 лютого 2025 року. Втім, існує велика ймовірність того, що у лютому Верховна Рада голосуватиме за її продовження. 

Раніше ПЛ писала про те, коли в Україні ухвалять закон про демобілізацію.

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Арина Марченко Send an email 2 часа ago
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