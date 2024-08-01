Чи очікувати повернення спеки в Україну: синоптикиня дала прогноз до кінця тижня

Водночас на півдні країни очікується +28 +32 градуси.

Про це пише Первая Лента з посилання на прогноз синоптикині Наталки Діденко в Telegram.

Завтра у Україні очікується переважно суха сонячна погода. У західних областях в другій половині дня п’ятниці збільшиться хмарність. Вітер в Україні буде північно-західний, невеликий або помірний. При цьому ДІденко попередила про магнітні бурі.

Погода в Києві

В столиці 2 серпня прогнозується суха тепла погода. Температура повітря становитиме +27 +29 градусів.

Прогноз на вихідні

У суботу на заході, півночі та в багатьох центральних областях (окрім Дніпропетровщини) очікується незначне зниження температури, місцями очікуються грозові дощі. На півдні та сході буде сухо та спекотно.

У неділю, 4 серпня, спека послабне й на півдні та сході країни.

Погода в серпні

За даними синоптиків, липень став найтеплішим місяцем року. На другому місці за температурними показниками, як прогнозують метеорологи, буде серпень.

Водночас він буде не таким спекотним як липень. Антициклональна, тобто безхмарна і суха погода триватиме майже весь місяць.

Раніше ПЛ писала про те, що людей з інвалідністю можуть мобілізувати з 1 серпня.