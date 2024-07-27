Через скільки днів після отримання повістки військовозобов’язані повинні зʼявитись в ТЦК

Про це пише Первая Лента з посиланням на Новини PRO.

Однак, зʼявитись за повісткою чоловік повинен в чітко визначений термін.

Під час дії правового режиму воєнного стану та загальної мобілізації в Україні, військовозобовʼязаним можуть вручити:

повістку для уточнення даних – документ для оновлення інформації про склад сім’ї, стан здоров’я військовозобов’язаних, місце роботи тощо;

– документ для оновлення інформації про склад сім’ї, стан здоров’я військовозобов’язаних, місце роботи тощо; повістку на проходження військово-лікарської комісії – зобов’зує чоловіка пройти медичне обстеження (до повістки додається картка дослідження та медогляду військовозобов’язаного, а після медкомісії в цій картці буде вказаний висновок ВЛК про придатність, непридатність чи обмежену придатність до військової служби);

– зобов’зує чоловіка пройти медичне обстеження (до повістки додається картка дослідження та медогляду військовозобов’язаного, а після медкомісії в цій картці буде вказаний висновок ВЛК про придатність, непридатність чи обмежену придатність до військової служби); мобілізаційне розпорядження – вручається після медкомісії, якщо військовозобов’заний визнається придатним для проходження військової служби та в нього немає оформленої відстрочки від мобілізації.

Після отримання повістки військовозобов’язаним українцям надається 14 днів, щоб прибути до ТЦК та СП за документом. Водночас громадянам слід звернути увагу на дату вручення повістки, яка зазначається в самому документі.

Раніше ПЛ писала про те, за якої умови в Україні можуть мобілізувати 20-річних.