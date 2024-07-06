Що чекає на військовозобов’язаних в Україні з 16 липня

Ті громадяни, які цю вимогу проігнорувати, ризикують отримати повістки або штрафи просто на вулиці. Все залежить від того, чи оновив військовозобов’язаний дані та чи має при собі військово-облікові документи.

Відповідне пояснення у сервісі В2В Consult надала юристка Марина Бекало, передає Первая Лента.

За словами юристки, представники ТЦК та СП, а також поліцейські уповноважені проводити зупинку чоловіків призовного віку у будь-якому місці з метою перевірки військово-облікових документів.

В разі відсутності у чоловіка призовного віку ВОД або невідповідність даних, то особа може отримати штраф та повістку до ТЦК для оновлення даних. Юристка також прогнозує що ті, хто оновив персональні дані не отримають штраф, але можуть отримати повістку на проходження ВЛК.

Бекало зазначає, що будь-які дії представників ТЦК та СП разом з поліцейськими, які вони будуть проводити в громадських місцях, на блокпостах чи на кордоні, пов’язані із перевіркою ВОД та/або врученням повісток до ТЦК та СП, ймовірніше за все, будуть вважатися законними.

Раніше ПЛ писала про те, чи будуть вручати повістки військовозобов’язаним українцям за кордоном.